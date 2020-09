Così Roberto Mancini , commissario tecnico della Nazionale italiana, al termine del match pareggiato per 1-1 contro la Bosnia e valido per la prima giornata del girone 1 della Lega A di Nations League.

"Normale che manchi un po' di brillantezza. Loro ci hanno chiusi e aspettati, ma fa niente. La squadra ha giocato bene, non ha dimenticato nulla. Questo pareggio non cambia nulla, ci dispiace perchè era la prima".

"L'impianto di gioco sarà lo stesso perchè non tutti giocatori sono in grado di giocare subito due gare. Chiellini? Ha avuto un problema e avevamo paura che potesse farsi male.

"I tifosi sono la parte passionale del calcio. Ci mancano come il pane a tavola. Dzeko? Edin e' un grande giocatore e un attaccante di livello mondiale. Sa mettere in difficoltà qualsiasi linea difensiva, noi siamo stati bravi a non concedergli troppe occasioni. Abbiamo peccato di frenesia nel voler trovare il gol perchè serviva più pazienza. Sapevamo che ci avrebbero aspettato a uomo e avrebbero potuto farci male sulle palle inattive e sulle ripartenze. Siamo stati sfortunati su alcune situazioni ma non era facile tornare a giocare dopo dieci mesi. Ma c'è stata voglia di trovare la vittoria ed è un buon segno. Ora c'è da recuperare, con l'Olanda vogliamo giocarci la vittoria".