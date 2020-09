Roberto Mancini deve subito rinunciare a un giocatore in vista degli impegni di Nations League: un risentimento muscolare infatti ha fermato Federico Bernardeschi.

Il centrocampista della Juventus ha già lasciato il ritiro di Coverciano per far ritorno a Torino. Intanto Jorginho si è unito al gruppo degli azzurri, mentre Sandro Tonali non è stato convocato.