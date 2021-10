Ora c'è l'ufficialità. A sostituire Matteo Pessina in Nazionale non sarà Tonali, come segnalato nella serata di domenica, dopo la splendida prestazione del centrocampista rossonero in Atalanta-Milan. Il ct Roberto Mancini, infatti, ha convocato l'esterno Federico Dimarco: il laterale dell'Inter si è già aggregato al ritiro della Nazionale, considerando che il ritrovo dei giocatori azzurri era previsto proprio Suning Training Centre di Appiano Gentile, “casa” dell'Inter.

La prima scelta era proprio quella di Tonali ma, dopo un consulto con il ct Nicolato, ct dell'Under 21, lo staff tecnico della Nazionale ha deciso di “lasciare” Tonali all'U21 visto le due importantissime gare che ci saranno contro Bosnia e Serbia, valide per la qualificazione ai prossimi Europei del 2023

Calcio Grifo: "Mancini ha creduto in me, sogno i Mondiali 2022" 30/09/2021 A 15:58

Mancini: "Italiani felici e storia riscritta, che gioia"

UEFA Nations League Mancini: "Non facciamo come gli inglesi con la coppa tatuata" 24/09/2021 A 14:47