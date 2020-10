Dopo l'infinita serie di successi dello scorso anno, l'Italia si è inceppata. Secondo pareggio consecutivo, un altro mezzo passo falso. L'Olanda, dominata un mese fa in casa propria, dimostra di aver imparato la lezione e a Bergamo strappa un meritato 1-1. Gara equilibrata, costantemente sul filo della tensione. Gli azzurri passano in vantaggio nel primo tempo con Pellegrini, ma vengono rapidamente raggiunti da Van de Beek. E il risultato non cambia più, nonostante entrambe le formazioni abbiano le opportunità giuste per uscire dal campo coi 3 punti. A mutare, semmai, è la classifica del girone 1: in testa balza la Polonia, vincente senza problemi contro la Bosnia. Quella Polonia che, il 15 novembre, sarà l'avversaria di Bonucci e soci in una gara che deciderà parecchio dei destini del raggruppamento.