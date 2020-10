"CR7? Lui sta bene. L'ho sentito, stava prendendo il sole… Dobbiamo prepararci, l’escalation delle ultime settimane non ci lascia sorpresi, ma non ci si può fermare per motivi economici e per ragioni sociali: le prossime settimane ci saranno sempre più chiusure e limitazioni. Bisogna andare avanti. Ma siamo consapevoli che saranno settimane difficili. La bolla come quella Nba è difficile per le strutture del calcio, una semibolla è quella che stiamo già rispettando. La vera vittoria è finire il campionato, bisogna mettere da parte il discorso di campionato falsato: succederà in corso di stagione che alcune partite non avranno tutti i giocatori".