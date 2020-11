Gianluigi DONNARUMMA s.v. - Sì, senza voto. Se per caso una sua parata c'è stata, noi non l'abbiamo vista.

Alessandro FLORENZI 6,5 - Non è al meglio, ma non se ne accorge nessuno. Propositivo nel primo tempo, nel secondo bada a coprire la propria zona. E lo fa bene ( dal 69' Giovanni DI LORENZO s.v. )

Francesco ACERBI 7 - Gioca sul centro-destra, un inedito, ma non se ne fa un cruccio. E sfodera una prestazione monumentale, tenendo a bada assieme a Bastoni un certo Lewandowski.

Alessandro BASTONI 7 - Nonostante sia alla seconda presenza in Nazionale, gioca come un veterano. Non abbassa la testa nei confronti di Lewandowski, si prende una gomitata, difende con precisione. Bravissimo.