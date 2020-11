Missione 3 punti per l'Italia che domenica 15 novembre alle 20.45 affronta la Polonia al Mapei Stadium in una sfida cruciale per la prosecuzione del suo cammino in Nations League e per la qualificazione alle Final Four. Gli azzurri si presentano in campo ancora una volta senza il commissario tecnico Roberto Mancini, assente causa positività al Covid-19: in panchina al suo posto si siede Alberigo Evani, che aveva già guidato la squadra mercoledì scorso in occasione del match amichevole vinto 4-0 contro l'Estonia allo stadio Franchi di Firenze. All'Italia serve una vittoria per riconquistare la vetta del girone, occupata attualmente proprio dai polacchi. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre: arbitra l'incontro il francese Clement Turpin.