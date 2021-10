Assistere a Italia-Spagna a San Siro è stato l'anti-spot del calcio. La Scala si è trasformata in teatro di provincia, la grandeur milanese in becerismo e ignoranza. I fischi all'inno spagnolo sono stati vergognosi, quelli (legittimi) a Gigio Donnarumma sono diventati stucchevoli e di cattivo gusto dopo 20', dopo '1-0 di Ferran Torres. C'è chi li ha chiamati "teppisti", chi addirittura li ha paragonati agli ululati razzisti a Koulibaly. Niente di tutto questo. Qui si parla solo e unicamente di educazione e cultura sportiva. Di genuino sfottò che si trasforma in morbosa persecuzione. Potrebbe essere stata l'ultima della Nazionale al Meazza ( Una pessima figura in mondovisione. E purtroppo non stiamo parlando della prima sconfitta azzurra dopo 37 risultati utili consecutivi . La Scala si è trasformata in teatro di provincia, la grandeur milanese in becerismo e ignoranza., quelli (legittimi) a Gigio Donnarumma sono diventati stucchevoli e di cattivo gusto dopo 20', dopo '1-0 di Ferran Torres. C'è chi li ha chiamati "teppisti", chi addirittura li ha paragonati agli ululati razzisti a Koulibaly. Niente di tutto questo. Qui si parla solo e unicamente di. Di genuino sfottò che si trasforma in morbosa persecuzione. Potrebbe essere stata l'ultima della Nazionale al Meazza ( il sindaco rieletto Sala è pronto a incontrare Milan e Inter ): se così fosse, sullo "stadio amuleto" degli Azzurri, mai una sconfitta in 44 partite disputate, si chiude il sipario con la beffa del primo storico k.o. e con il ricordo di una notte in cui in 30mila hanno fischiato il miglior giocatore dell'Europeo appena vinto, dal primo all'ultimo minuto. Non se lo meritava il caro vecchio San Siro, proprio no.

Una scena già vista

Non era nemmeno la prima volta che il binomio Donnarumma-Nazionale offriva uno spettacolo che con lo sport ha poco da spartire. Bisogna tornare all'estate 2017 quando agli Europei Under 21, durante Italia-Danimarca, venne esposto dietro la porta del portiere di Castellammare di Stabia lo striscione "Dollarumma" e fotocopie di dollari vennero lanciate in campo. L'arbitro fermò il gioco per "pulire" l'area piccola inondata di banconote. Tornato a Milano il numero 99 rossonero firmò il rinnovo, già all'epoca travagliato, con il Milan di Yonghong Li, Fassone e Mirabelli. Dopo 4 anni la Storia si ripete. Questa volta ai milanisti non è andato giù il trasferimento al PSG a parametro zero dopo aver giurato amore eterno al Diavolo. Sacrosanto non essere d'accordo con la scelta, ma in campo, lo dirà anche più tardi Roberto Mancini, si gioca Italia-Spagna, non Milan-PSG e la porta difesa è azzurra, non parigina. Fischi nel riscaldamento, fischi ogni volta che tocca il pallone. Gigio è umano e l'atmosfera ostile quasi lo distrae su un tiro, innocuo, di Marcos Alonso. Bonucci (dopo il palo fortunoso) ci deve mettere del suo per evitare la papera. Busquets capisce il momento e va a rincuorare il portiere. La partita non si mette bene, gli Azzurri rimangono in dieci, Mancini tenta di ribaltarla inserendo Kean e Pellegrini. I fischi a Donnarumma non si fermano anche se da molti settori arrivano anche applausi di incoraggiamento. La serata tocca i livelli massimi di surrealtà su una su una paratona che evita il 3-0: tutto San Siro esplode in un "Gigio, Gigio, Gigio". Una ragazza alza lo sguardo dal cellulare e mormora: "Lo fischiano tutta la partita, fa una parata e diventa un eroe. Questi non stanno bene". Ecco.

Mancini: "Fischi Donnarumma? Per Milan-PSG ok, ma con l'Italia..."

