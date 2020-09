1) Italia, difficile pretendere di più

La vecchia stagione si è conclusa un mese fa, per qualcuno un paio di settimane fa. Quella nuova partirà tra un paio di settimane. Tutto scombussolato, tutto forzatamente rivisto e riprogrammato. Difficile, in condizioni del genere, far funzionare cervello e gambe nella maniera migliore. Per questo il pari in rimonta contro la Bosnia, in un contesto triste come il Franchi deserto, va preso con le molle. L'Italia vera è la brillante creatura che Mancini ha plasmato durante i suoi mesi di gestione. E presto tornerà ad esserlo.

Barella - Italia-Bosnia - Nations League 2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

2) Ma ora la Nations League parte già in salita

Nations League torneo minore, dirà qualcuno. Può essere, ma intanto regalerà alla vincente del raggruppamento dell'Italia la possibilità di disputare l'intera Final Eight in casa. Il problema è che il torneo è iniziato immediatamente in salita, con due punti in meno rispetto alla tabella di marcia. Lunedì sera si va in Olanda, contro gli oranje, che non hanno ancora un commissario tecnico dopo l'addio di Koeman in direzione Barcellona ma intanto hanno fatto il proprio dovere, superando di misura la Polonia all'esordio. Match affascinante, l'ideale per chi chiedeva impegni più probanti per l'Ital-Mancini dopo la scampagnata delle qualificazioni. Ma in caso di passo falso il cammino rischia già di complicarsi.

3) Sensi, bentornato

Non giocava titolare da sette mesi, Stefano Sensi. Inter-Napoli 0-1 di Coppa Italia, il lockdown e il COVID termini ancora sconosciuti. Il finale di stagione lo ha trascorso seduto in panchina, a guardare gli altri giocare, sia in campionato che in Europa League. Conte ha trovato la sua Inter ideale con Gagliardini ed è andato fino in fondo. Sette mesi dopo, riecco Sensi. Lo sfortunatissimo Sensi, costretto a fermarsi più volte a causa degli infortuni dopo un'eccellente prima parte di stagione. Al Franchi l'ex Sassuolo non ha sfoderato una prestazione di particolare livello, così come gran parte dei suoi compagni, ma il gol - con tanto di deviazione determinante - rappresenta per lui il primo passo verso la normalità. Bentornato.

4) Emerson, Verratti, Immobile: le assenze pesano

Biraghi così così, Pellegrini poco in partita, Belotti mai pungente. Tre seconde scelte che non sono riuscite a sfruttare la chance concessa loro da Mancini. Al Franchi si sono notate le assenze dei vari Emerson Palmieri, Verratti e Immobile, oltre a quelle di Jorginho e Chiellini, tutti out per cause di forza maggiore oppure per scelta tecnica. Così incompleta, qualche lacuna la Nazionale l'ha palesata. Col graduale rientro dei titolari, la situazione è destinata a migliorare.

5) Dzeko è il solito leader della Bosnia

Suarez fuoriclasse e Dzeko campione, è la nostra opinione sul duello nato negli ultimi giorni per la maglia numero 9 della Juventus. Ma una caratteristica del centravanti della Roma lo accomuna all'uruguaiano: la stoffa del leader. Specialmente quando si tratta di trascinare una Bosnia priva di grandi stelle e soprattutto del gemello Pjanic, fermato dal COVID-19. Altro gol all'Italia, com'era accaduto nel giugno dell'anno scorso a Torino. E altra prestazione da uomo cardine per una Nazionale che, bene ricordarlo, è ancora in corsa per gli Europei.

