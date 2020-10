Illusorio il rigore dell'atalantino Malinovskiy nel finale di gara: passa la Germania grazie al tesoretto accumulato grazie alle reti di Ginter e Goretzka (sfruttando una papera colossale del portiere ucraino Buschan per la disperazione di Shevchenko) nella prima frazione di gioco.

Decide la sfida dell'Estadio Alfredo DI Stefano di Madrid il gioiello della Real Sociedad Oyarzabal sfruttando uo sciagurato disimpegno della retroguardia svizzera. Nulla da fare per gli "italiani" Ricardo Rodriguez e Remo Freuler.

In gol anche il redivivo Stefan Jovetic, punta del Monaco con trascorsi importanti nel nostro campionato. Terza vittoria di fila per il Montenegro, trascinato ancora una volta dall'ex Viola. Per lui seconda giovinezza alle porte?