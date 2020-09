Kylian Mbappé è risultato positivo al Covid-19. Lo annuncia ufficialmente la Federcacio francese che precisa che l'attaccante del Paris Saint Germain ha già lasciato il ritiro della Francia e che, naturalmente, salterà il match contro la Croazia in programma martedì sera e valido per la seconda giornata di Nations League. Proprio Mbappé aveva deciso con un suo gol la trasferta dei Bleus in Svezia, all'esordio in Nations League sabato sera. L'attaccante del PSG salterà certamente anche la trasferta di Ligue 1 sul campo del Lens in programma giovedì sera.