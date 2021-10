Non affrontiamo le furie dal 6 luglio. A Wembley. Era la semifinale secca dell’Europeo: la spuntammo ai rigori (4-2), dopo che i supplementari si erano chiusi sull’1-1. Botta di Federico Chiesa, risposta di Alvaro Morata. La nazionale di Luis Enrique fu l’unica a metterci in crisi. Mercoledì sera, a San Siro, l’Italia campione d’Europa contenderà alla Spagna l’accesso alla finale di Nations League.. A Wembley. Era la semifinale secca dell’Europeo: la spuntammo ai rigori (4-2), dopo che i supplementari si erano chiusi sull’1-1. Botta di Federico Chiesa, risposta di Alvaro Morata. Dominò a lungo ma non riuscì mai , o quasi mai, a tradurre in prove sonanti i molteplici indizi.

DONNARUMMA TORNA A SAN SIRO CON L'ITALIA. CHE ACCOGLIENZA MERITA? Applausi Indifferenza Fischi

La Spagna non è più quella; l’Italia, smaltita la sbornia, forse sì. Roberto Mancini ha perso Ciro Immobile e riesumato Moise Kean. Oltre a Lorenzo Pellegrini, centrocampista «all around» che ha scortato e scandito il battesimo romano e romanista di José Mourinho. Su tutto e su tutti, il ritorno di Gigio Donnarumma a San Siro. Il portiere che il popolo del Milan aspetta al varco per rinfacciargli il «gran rifiuto». Era a fine contratto, Roberto Mancini ha perso Ciro Immobile e riesumato Moise Kean. Oltre a Lorenzo Pellegrini, centrocampista «all around» che ha scortato e scandito il battesimo romano e romanista di José Mourinho. Su tutto e su tutti,Il portiere che il popolo del Milan aspetta al varco per rinfacciargli il «gran rifiuto». Era a fine contratto, Mino Raiola, il suo agente, lo spinse a Parigi , dagli «sceicchi». Gigio è un 1999: come Luka Doncic, come Nicolò Zaniolo. Un indirizzo di carriera, più che di vita. Al diavolo il Diavolo.

Nel Paris Saint-Qatar è stato riserva di Keylor Navas fino alla notte magica del 2-0 al Manchester City: un debutto superbo, in Champions, da padrone del ruolo. Beato lui: può servire, indifferentemente, Leo Messi, Neymar o Kylian Mbappé. E se proprio gli gira male, Maurito Icardi e Angel Di Maria. Lo insegue la sindrome di Stendhal: il rischio di crogiolarsi e smarrirsi nell’eccesso di bellezza. Se in porta giocasse Raiola, capirei i berci. Ormai comandano i procuratori e le loro provvigioni. Ci sarà, invece, Dollarumma-Donnarumma. Agli Europei, è stato premiato quale miglior giocatore: in assoluto, non solo dei nostri.: un debutto superbo, in Champions, da padrone del ruolo. Beato lui: può servire, indifferentemente, Leo Messi, Neymar o Kylian Mbappé. E se proprio gli gira male, Maurito Icardi e Angel Di Maria. Lo insegue la sindrome di Stendhal: il rischio di crogiolarsi e smarrirsi nell’eccesso di bellezza. A Rennes non ci sono cascati: 2-0 . C’est la vie.

Gianluigi Donnarumma difende la porta del PSG - Ligue 1, stagione 2021-22 Credit Foto Getty Images

Senza scomodare i sacri tasti dell’amor patrio, tifo perché la ragione prevalga sulla pancia, il sentimento sul risentimento, che pure resta cruciale. Immagino il distacco degli interisti. Sono i milanisti che si sentono traditi. E per questo potrebbero regolare i conti. La libertà di dissenso, e di fischio, è garantita dalla Costituzione. Suggerisco di non tagliarsi le vene, o di tagliarle, nel caso in cui si passasse alle «vie» di ugola. Consiglio di rifugiarsi nella dotta perfidia di Oscar Wilde: «Il perdono è la più sottile forma di vendetta». Traduzione: chi lo riceve non può esserti più nemico e quindi lo disarmi.

Di mezzo c’è la Nazionale e non, esclusivamente, il Milan. Il tutto, non una parte: anche se, per metà stadio, la parte giusta e lesa. E il tutto non è negoziabile, non è abbinabile al campanile: per questo, rimane la Champions, se mai ci sarà un Milan-Paris. Donnarumma ha fatto una scelta. Discutibile, ma rispettabile. Oppure, se siete «anti», rispettabile ma discutibile. Bisogna guardare avanti. A naso, e a 22 anni, non mi sembra uno che soffra il «miedo escenico». Gli applausi, «comunque», sarebbero da libro Cuore. I fischi e le pernacchie, da zitelle acide. Se proprio non si riesce a resistere, o a decidere dove buttarsi, meglio il silenzio. Paga sempre.

