Il big match della serata di Nations League senza dubbio quella del Girone 2 tra Belgio e Inghilterra, remake della finale per il terzo posto dei Mondiali di Russia 2018. A Bruxelles sono i padroni di casa a passare in vantaggio al 10' con un gran destro dalla distanza di Tielemans su sponda di Lukaku: pallone che sbatte sul palo e si insacca alle spalle di Pickford. Il raddoppio arriva al 24' con una magistrale punizione di Mertens dai venti metri. Nell'altra sfida del girone la Danimarca batte 2-1 l'Islanda grazie a una doppietta di Christian Eriksen, a segno due volte su rigore: l'interista sblocca il risultato al 12', Kjartansson pareggia per gli islandesi all'85' ma è ancora Eriksen a segnare la rete del definitivo 2-1 al 91' ancora dagli undici metri. Il suo bottino sale a 5 reti nelle ultime 5 partite con la maglia della Nazionale. Discorso qualificazione ancora aperto: il Belgio rimane al comando della classifica del Girone 2 a +2 sulla Danimarca: mercoledì lo scontro decisivo.