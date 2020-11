Italia-Polonia è diventata, con il passare delle ore, una gara sempre più complicata per via delle assenze, ma il ct ad interim Evani condivide con Mancini anche lo spirito di chi ormai sa trovare in ogni difficoltà un’occasione per vedere un’opportunità: "Ormai ho perso anche il conto degli assenti, ma questa è più di una squadra, è quasi una famiglia. Che non si piange addosso e cercherà di essere comunque superiore a una squadra forte come la Polonia, che in questo momento ha quello che è probabilmente il miglior centravanti europeo. Però noi, perlomeno nel gioco, gli siamo sempre stati superiori: speriamo di rimettere in campo tutte le nozioni e i principi di gioco che Mancini ha cercato di dare a questa squadra. È vero che a volte il risultato vene prima di tutto, ma vincere senza meritarlo non ci piacerebbe, vorremmo farlo dimostrando di essere superiori anche stavolta. Questa partita ci permetterà anche di avere più chiaro il quadro dei giocatori che abbiamo a disposizione". Evani sarà ancora collegato via radio con Roberto Mancini mentre la partita numero 100 in Nazionale per Leonardo Bonucci verrà rimandata.