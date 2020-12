" Sarà una bella sfida con la Spagna. Sono un po’ come noi, hanno cambiato diversi giocatori confermando alcuni elementi esperti come Sergio Ramos, e sono tornati molto forti. Ma a questa Final Four partecipano forse le quattro migliori nazionali in Europa. E alla fine... vinceremo noi. L'obiettivo è migliorare ancora perché sono tanti anni che non siamo più la prima o seconda nazionale al mondo e lì vogliamo tornare. Francia e Belgio sono più avanti: una ha vinto il Mondiale, l’altra è in testa al ranking Fifa. Che sensazione hanno gli altri dell’Italia? Penso la stessa avuta dall’Olanda, che è venuta a giocare contro di noi facendo contropiede ".

Non vedo l'ora di ricominciare perché non ce la facevo a fare nulla tutto questo tempo. Si sono inseriti nuovi giocatori in questi mesi e altri se ne inseriranno in vista dell'Europeo. Poi si fanno le scelte, anche dolorose. Non sarà così semplice ma per noi sarà importante avere tutti a disposizione per poi chiamare i 23 che riterremo i più importanti in quel momento per noi. Si sono inseriti tanti giocatori. Quelli che si sono qualificati agli Europei sono avvantaggiati ma mancano diversi mesi e tutti devono poter ambire alla lista dei 23. Non sarà semplice compilare la lista per quello che hanno fatto. Chiellini? Mi spiace per l'infortunio di Giorgio che per noi è un uomo e giocatore importante. Avrà la possibilità comunque di recuperare. Baratterei una Champions con un Mondiale? Se nella mia carriera avessi dovuto rinunciare a una Champions per un Mondiale o un Europeo avrei barattato senza problemi".