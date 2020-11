Sono arrivati anche gli ultimi verdetti: alle già qualificate Francia e Spagna, vittoriose nell'ultimo turno rispettivamente contro Svezia e Germania, si sono aggiunte in seguito alle sfide del mercoledì anche l'Italia e il Belgio. Gli azzurri, dopo la convincente vittoria della scorsa settimana contro la Polonia, si sono confermati anche nella gara contro la Bosnia di Edin Dzeko, così come Lukaku e compagni, che con la vittoria contro la Danimarca di Christian Eriksen hanno strappato il pass per le Final Four di Nations League. Chi vincerà il titolo attualmente detenuto dal Portogallo?