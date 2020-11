Bosnia-Italia, partita valida per la sesta giornata del gruppo 1 League A di Nations League, può regalare agli azzurri di Roberto Mancini l'accesso alle FinalFour del torneo. Con una vittoria, l'Italia accederà e ospiterà la fase finale della competizione Nations League. La partita si disputerà al Grbavica Stadium di Sarajevo (fischio d’inizio alle ore 20.45) e con tre punti i ragazzi del ct Mancini (che sarà sostituito dal vice Evani, perché ancora positivo al covid) avrebbero la certezza del primo posto e dell'accesso alle FinalFour di Nations League. Nel match d’andata, andato in scena allo stadio Franchi di Firenze venerdì 4 settembre 2020, l'Italia ha pareggiato per 1-1. Reti di Sensi e Dzeko.