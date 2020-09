Nel pomeriggio arrivano anche 3 punti anche per Finlandia, Russia e Slovenia. Gli scandinavi si impongono per 1-0 in Irlanda con un gol di Jensen al 64'. Sempre in trasferta la vittoria della Russia allenata da Stanislav Cercesov per 3-2 in Ungheria: di Anton Miranchuk (fratello del neo atalantino Aleksej) il vantaggio russo al 15', raddoppio di Ozdoev al 34' e tris di Fernandes al 46'. Inutile il tentativo di rimonta magiaro con Sallai al 62' e Nikoliks al 70'. Nella League C, infine, successo della Slovenia sulla Moldavia per 1-0 con un gol di Bohar al 28'. Nella League D, invece, storico successo delle isole Far Oer per 1-0 in casa di Andorra. Gol di Olsen al 31'.