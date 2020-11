Serata di gol e spettacolo in questo martedì di Nations League. Se il risultato storico resterà il clamoroso 6-0 con cui la Spagna umilia la Germania, anche nel Girone 3 non ci si è annoiati. Il Portogallo, che aveva già salutato il sogno di vincere il raggruppamento, chiude bene superando la Croazia in extremis grazie al gol nel recupero di Ruben Dias (doppietta per lui). A Spalato finisce 3-2 per i lusitani, che colpiscono anche con Joao Felix, mentre ai padroni di casa non basta la doppietta di Mateo Kovacic. Rog viene espulso per doppia ammonizione, mentre non incidono Perisic e Pasalic. A secco anche Cristiano Ronaldo, in campo per novanta minuti, che resta così fermo a quota 102 reti in Nazionale. Festeggia anche la Francia, che era già sicura dell'accesso alle Final Four dopo il successo in Portogallo al turno precedente. La squadra di Deschamps (Rabiot titolare, dall'altra parte c'è il compagno Kulusevski) parte male contro la Svezia e dopo 5 minuti subisce il gol di Claesson. La reazione non si fa attendere e l'uno-due Giroud-Pavard manda i campioni del mondo in vantaggio all'intervallo. Ancora Giroud chiude la contesa su imbeccata di Mbappe, prima dei botti finali che fissano il risultato sul 4-2 (a segno Quaison e Coman in zona recupero). Con la sconfitta, gli scandinavi retrocedono in League B per differenza reti. Nel girone di Spagna e Germania, non si è disputata causa Covid Svizzera-Ucraina.