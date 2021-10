Romelu Lukaku. Nella mattinata l'ex attaccante dell'Inter aveva Allianz Stadium, dove Italia e Belgio si giocheranno il il ritiro di Torino per fare ritorno a Londra. Niente Italia-Belgio per. Nella mattinata l'ex attaccante dell'Inter aveva saltato la seduta di allenamento per preparare la sfida dell', dove Italia e Belgio si giocheranno il 3° posto di Nations League . Anzi, Lukaku ha già lasciatoper fare ritorno a Londra.

È già il terzo giocatore della Nazionale belga ad andare a casa dopo gli addii di Eden Hazard e Thomas Foket, entrambi usciti acciaccati dopo la sfida contro la Francia in semifinale. Al posto di Lukaku, ci sarà quindi Batshuayi in campo contro l'Italia.

UEFA Nations League - Finali Risentimento muscolare per Calabria, niente Italia-Belgio 7 ORE FA

È un sovraccarico, è una questione medica. Non abbiamo la sensazione sia al 100% per scendere in campo, non so quale sarà l'evoluzione di questo infortunio. Se sarà disponibile per la prima gara col club dipende dall'evoluzione degli infortunio, ma non è certo lo stesso infortunio che ha subito Meunier

Lukaku non si allena con il Belgio: salta la finalina contro l'Italia?

UEFA Nations League - Finali Locatelli: "Per Courtois Italia-Belgio inutile? No, vogliamo vincere" IERI A 13:13