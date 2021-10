Donnarumma a San Siro. Il portiere del PSG, metterà di nuovo piede nel suo vecchio stadio, quello del Milan, ritrovando i suoi ex tifosi. Ci saranno dei fischi? Si aspetterà un'accoglienza ostile? Dice di no l'estremo difensore della Nazionale, un po' perché si gioca ha dato sempre tutto per la causa rossonera. Fra poco scatterà l'ora X. Il ritorno di. Il portiere del PSG, metterà di nuovo piede nel suo vecchio stadio, quello del, ritrovando i suoi ex tifosi. Ci saranno dei fischi? Si aspetterà un'accoglienza ostile? Dice di no l'estremo difensore della Nazionale, un po' perché si gioca la semifinale contro la Spagna in Nations League, una partita importante per l'Italia. Un po' perché, aggiunge Donnarumma, luiper la causa rossonera.

Torni a San Siro, cosa ti aspetti?

Sono emozionato, Milano e il Milan sono una parte importante della mia vita. Sono emozionato, spero non ci sia nulla. Poi siamo qui in una semifinale di Nations League, una competizione a cui teniamo. Accoglienza ostile? Io al Milan ho dato sempre tutto, fino all'ultimo, succedesse una cosa del genere mi dispiacerebbe anche perché è una gara importantissima, una semifinale di Nations League, quindi spero che i tifosi possano aiutarci

Qualificazioni Mondiali Europa Mancini: "Donnarumma? Migliore al mondo, non farà panchina" 01/10/2021 A 10:13

Ritroverai Maldini a Milano

Con Paolo non c'è alcun tipo di problema, gli ho fatto i complimenti anche ieri sera. Mi fa piacere incontrare di nuovo i miei compagni, con lui parlerò tranquillo, scherzando, e poi non ci sono problemi. Siamo persone adulte

DONNARUMMA TORNA A SAN SIRO CON L'ITALIA. CHE ACCOGLIENZA MERITA? Applausi Indifferenza Fischi

Cosa pensi del Milan?

Sono contento del percorso che sta facendo il Milan, sarò sempre un tifoso del Milan. Sono contento di Pioli, lo sento spesso. Negli ultimi due mesi e mezzo sono migliorato tanto nella consapevolezza, sono diventato più uomo e cresciuto tanto. Ora pensiamo alla semifinale di Nations League, speriamo di portare avanti il percorso nel migliore dei modi

Temi di perdere il posto in Nazionale giocando poco?

Non c'è nessun problema. Sono a Parigi per giocare, è normale all'inizio ci sia un po' di queste cose qui. Sono lì per giocare e sono sicuro che andrà tutto alla grande, non ho alcun problema per la Nazionale. Vado avanti per la mia strada, spero tutto possa andare per il meglio

Quanto è difficile arrivare al Mondiale da campione d'Europa?

Ci sono tante aspettative, ma noi continuiamo con umiltà a lavorare, ad andare avanti. Sappiamo della nostra forza, siamo una squadra affermata e sappiamo di potercela giocare con tutti. Possiamo dire la nostra anche al Mondiale, vogliamo preparare bene tutte le partite e speriamo di dire la nostra anche lì. Ma ora c'è da pensare alla Nations League, che per noi è importantissima

Su cosa ti senti di dover migliorare?

C'è sempre da imparare e migliorare. Il mio obiettivo è andare sempre più in alto, c'è sempre da imparare con l'allenatore dei portieri. Ci confrontiamo in ogni allenamento e cerchiamo di capire su cosa devo migliorare e su cosa posso lavorare. C'è un ottimo feeling tra di noi, cerchiamo di strutturare l'allenamento nel modo migliore. Con gli allenatori nuovi c'è un confronto diverso e questo mi fa piacere per la mia crescita

Come sono gli allenamenti con i marziani del PSG?

Sono situazioni che ti fanno migliorare tanto, a volte ci sono anche sfide e quello ti fa crescere. Allenarsi con tutti questi campioni ti aiuta a crescere sia a livello umano che tecnico. È una bella sfida, ma non sono tutti gol... Sono contento di allenarmi con loro e crescere, di andare avanti in questa mia nuova sfida. Cerco sempre di dare il massimo

È più forte il PSG o l'Italia di Mancini?

Sono due squadre completamente diverse. Con l'Italia abbiamo un modo di giocare ben preciso, con mister Mancini abbiamo una identità ben precisa e siamo molto contenti per come sono andate le cose. Quando arriviamo ci mettiamo sempre a disposizione del ct, stiamo bene insieme e a volte non vediamo l'ora di venire qui per stare insieme, questo è importante. Sono due situazioni diverse, non credo si possano mettere a confronto

Mancini: "Donnarumma al PSG? Buona scelta, è un top club"

Champions League Donnarumma: "Io infelice a Parigi? Mi viene da ridere..." 28/09/2021 A 21:56