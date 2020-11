Nel calcio del dopo covid, provvisorio e isterico come il 6-0 della Spagna alla Germania, l’Italia di Roberto Mancini ha colto il messaggio. Le porte chiuse, i contagi, l’anoressia dei bilanci hanno spinto le società, persino le nostre, a liberare i giovani. Non aspettava altro, il ct. Si è buttato sull’idea, l’ha anticipata, l’ha sviluppata. Convocò Nicolò Zaniolo prima che Eusebio Di Francesco, nella Roma, lo battezzasse al Bernabeu.

Gli assemblaggi delle Nazionali, al netto di calendari qua e là oggettivamente obesi, sono diventati più semplici di quelli dei club. Poniamo che una squadra si ritrovi con un focolaio addosso: è successo al Genoa, rialzarsi fu tribolato. Viceversa, quand’anche gli venissero a mancare una ventina di candidati, un "commissario" potrà sempre rimediare allargando il bacino di pesca. E’ la fotografia dello sport attuale, un mondo capovolto.

Euro 2020 Le nostre favorite per gli Europei: Francia in pole, Italia outsider UN GIORNO FA

Pressing e gioco senza palla: l'Italia di Mancini ha sempre un'identità

Primi con merito, gli azzurri: e così sarà un 2021 pieno, Europeo da giugno a luglio, Nations League a ottobre, qualificazioni qatariote. Il 2-0 di Sarajevo, città martire che segnò la fine dell’era Sacchi, ha ribadito quanto il gioco scorra - chiunque sia in panca a governare: Chicco Evani, 3 su 3, o il titolare - e quanto, soprattutto, abbia aiutato gli interpreti a crescere. L’ultimo passo, che resta il più complicato, tocca a loro. Ma ci sarà tempo per discuterne.

Jorginho su rigore e Domenico Berardi con la Polonia, Andrea Belotti e di nuovo Berardi con la Bosnia. Casa o fuori, il canovaccio non oscilla; in pressing, sempre; recuperi voraci e smarcamenti lesti a dettare il passaggio. Gli avversari non erano d’alto lignaggio, d’accordo, e il balzo estremo andrà pesato su ben altre bilance, ma non è che in passato i materassi ci conciliassero sogni radiosi. Ciò premesso, il ruolino con le grandi o sedicenti tali non va trascurato: una sconfitta con la Francia (1-3), quando però si brancolava ancora nel buio; un k.o e un pari con il Portogallo (0-1, 0-0); 1-1 con l’Ucraina; 1-1, 1-0, 0-0 e 2-0 con i polacchi; doppio 1-1 e 1-0 con l’Olanda. Anche se siamo a buon punto, la strada rimane lunga, tosta.

Positiva è la scintilla di fondo, dalla quale discende una formazione sempre più riconoscibile e condivisa nei nomi, nelle funzioni e nei ricambi: Donnarumma (Sirigu); Florenzi (Di Lorenzo), Acerbi (Bonucci), Bastoni (Acerbi), Emerson Palmieri (Spinazzola); Barella (Zaniolo), Jorginho (Sensi), Locatelli (Verratti); Berardi (Chiesa), Belotti (Immobile), Insigne (Lorenzo Pellegrini). Le rughe antiche e i muscoli lisi di Giorgio Chiellini fanno meno paura. E occhio a Lorenzo Insigne: a 29 anni, ora o mai più. L’ho ammirato in versione sarriana, non più prigioniero di Gonzalo Higuain e dei suoi 36 gol. E’ l’unica sorgente di fantasia in un contesto molto geometrico che ha in Jorginho il navigatore e in Barella l’acceleratore.

Avventurarsi in previsioni, oggi, sarebbe come brandire un pugno di coriandoli e spacciarlo per un petardo. Non siamo ancora in cattedra, non siamo più dietro la lavagna. La Spagna vinse un Mondiale e due Europei senza un centravanti cannibale. Ma aveva Andrés Iniesta e Xavi. Noi siamo noi: senza blocchi, senza fuoriclasse, senza catene. Felici così.

Per commentare o fare domande potete inviare una mail a roberto.beccantini@fastwebnet.it o visitare il blog diRoberto Beccantini.

Luis Enrique: "6-0 alla Germania? Abbiamo battuto i loro top-players"

Euro 2020 I 23 azzurri per l'Europeo scelti da Eurosport IERI A 11:00