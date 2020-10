Una vera e propria serata speciale quella di mercoledì 14 ottobre in occasione della partita di Nations League Italia-Olanda, in programma al "Gewiss Stadium" di Bergamo alle 20,45. Tra i mille spettatori presenti nel rinnovatissimo impianto, ovvero il numero consentito secondo le norme vigenti, ci sarà una delegazione di medici e infermieri degli ospedali Papa Giovanni XXIII e Humanitas e dei 243 sindaci della Provincia, per rappresentare un territorio simbolo per le vittime mietute dalla pandemia di Covid-19. Oltre a ciò, in Curva Nord sarà allestito un tricolore gigante. Così, in fase di presentazione del match contro gli Orange, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina: