José Mourinho non si smentisce mai: la sua voglia di fare polemica resta sempre viva e la sosta dei campionati per le Nazionali gli fornisce un nuovo spunto per mettere in discussione la Nations League. Stiamo comunque parlando di Mou, cui non mancano arguzia e ironia anche quando deve rifilare stilettate qua e là, e anche questa volta ne esce un commento esilarante.