Il successo di domenica sera per 2-0 sulla Polonia al Mapei Stadium di Reggio Emilia ha consentito all'Italia di riconquistare il primato in classifica nel Girone 1 della League A di Nations League. Con una sola giornata ancora da disputare, gli azzurri di Roberto Mancini sono quindi vicinissimi alla qualificazione alle Final Four. Per le sorti della nostra Nazionale sarà decisiva la sfida in programma mercoledì 18 novembre alle 20.45 a Sarajevo contro la Bosnia, fanalino di coda e già matematicamente retrocessa in League B. Se gli azzurri dovessero vincere in Bosnia la qualificazione alla Final Four sarà certa. Ma esistono altre possibilità: vediamo quali ricordando che, in caso di arrivo a pari punti, per stabilire l'ordine di classifica varranno gli scontri diretti. L'Italia è in vantaggio sia sull'Olanda che sulla Polonia.