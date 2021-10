semifinale di Nations League. A poco più di tre mesi dal trionfo nel Campionato Europeo, gli Azzurri possono conquistare Le altre 3 semifinaliste sono squadre da far tremare i polsi: Spagna, Francia e Belgio. Chi arriva più in forma? Quale sarà il giocatore più importante? Ci sono infortuni di rilievo? Chi è la favorita? Quanto interesse genera la competizione? Rispondiamo a queste cinque domande attraverso i contributi delle redazioni di Eurosport. L’Italia di Roberto Mancini alle ore 20.45 di mercoledì 6 ottobre 2021 giocherà per la prima volta nella sua storia unaA poco più di tre mesi dal trionfo nel Campionato Europeo, gli Azzurri possono conquistare un altro trofeo . Però, proprio come per la rassegna continentale, non sarà una passeggiata.Chi arriva più in forma? Quale sarà il giocatore più importante? Ci sono infortuni di rilievo? Chi è la favorita? Quanto interesse genera la competizione? Rispondiamo a queste cinque domande attraverso i contributi delle redazioni di Eurosport.

I convocati e la situazione

ITALIA: Immobile, Pessina, Florenzi, Toloi non saranno a disposizione per infortunio: sicuramente la defezione dell'attaccante della Lazio è quella più importante, e visto che non ci sarà nemmeno Belotti (fermo da tanto tempo) l'attacco sarà affidato a Chiesa e Insigne.

SPAGNA: Ci sono state molte polemiche per le convocazioni di Luis Enrique. In particolare, intorno ai giocatori chiamati per sopperire ai tanti infortuni (Pedri, Jordi Alba, José Luis Gayá, Marcos Llorente, Carlos Soler, Álvaro Morata, Gerard Moreno): Gavi - 17enne del Barcellona che ha giocato solo 363 minuti in prima squadra - e Sergi Roberto - che sta attraversando il momento peggiore della sua carriera.

FRANCIA: La situazione è stabile dopo l'Europeo. L'ultima partita è andata abbastanza bene, le altre 2 meno. Nessun infortunio di rilievo. Mancherà Kanté, ma torneranno Pavard e L.Hernandez.

BELGIO: Dopo la sconfitta europea contro l'Italia, il Belgio è ritornato subito a marciare con tre vittorie consecutive, 9 gol fatti e solo 2 subiti. Roberto Martinez ha convocato tutti i migliori per questa Final4: l'obiettivo è vincere!

Il giocatore più importante

ITALIA: Chiesa è in un momento magico con la Juventus e il gol-vittoria con il Chelsea lo dimostra. Potrebbe essere lui l'uomo su cui puntare anche in azzurro.

SPAGNA: Con alcuni top player infortunati (come Pedri) è difficile prevedere chi sarà il giocatore decisivo. Probabilmente sarà la squadra a fare la differenza.

FRANCIA: Non un giocatore, ma tre. Mbappé - Benzema - Griezmann. Deschamps non ha ancora trovato la soluzione per farli coesistere. L'ultima volta, contro la Finlandia, Mbappé non c'era: 3-4-3, Benzema e Griezmann davanti. Hanno giocato benissimo e Grizou ha segnato una doppietta. Come fare con Mbappé? È ancora un grosso punto interrogativo.

BELGIO: Senza ombra di dubbio Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Manchester City è l'uomo che sa fare la differenza in tutti i contesti. Appena dietro Romelu Lukaku: formidabile goleador (3 gol nelle ultime due con la nazionale).

Il punto debole

ITALIA: Al momento il ruolo di prima punta è un po' scoperto: gli infortuni di Belotti e Immobile danno una chance a Kean, che deve ancora dimostrare tutto il suo valore.

SPAGNA: La mancanza di un goleador (Morata e Gerard Moreno sono infortunati) è una fase difensiva che sta subendo troppo.

FRANCIA: Gli equilibri. Rispetto a quando ha vinto la Coppa del Mondo (trazione difensiva), Deschamps sta cercando di costruire la squadra attorno ai tre fenomeni d'attacco. Serve tempo.

BELGIO: La difesa. Alderweireld (32 anni) e Vertonghen (34 anni) sembrano aver perso lo smacco dei tempi migliori, mentre Boyata e Denayer non sono due sicurezze.

Chi è la favorita

ITALIA: I bookmakers danno la Francia come squadra favorita per la vittoria finale e non potrebbe essere altrimenti visti i giocatori a disposizione. Poi, parola al campo...

SPAGNA: L'Italia viene dalla vittoria dell'Europeo e vorrà prolungare la sua egemonia. La Francia avrà molta sete di vendetta dopo un torneo da dimenticare e il Belgio sta affrontando una nuova opportunità per ottenere un titolo.

FRANCIA: Tutte e tre!

BELGIO: Italia e Francia hanno un marcia in più! La Spagna invece sembra quella meno accreditata.

La (poca) importanza della Nations League

ITALIA: La Nations League non è molto nota in Italia, tanta gente si chiede ancora cosa sia e perché si giochi. Però il fatto di avere l'Italia nelle 4 formazioni possibili vincitrici alzerà certamente il livello d'attenzione sull'evento.

SPAGNA: Il torneo è indietro anni luce rispetto alla copertura mediatica che viene data agli Europei, ai Mondiali o ai Giochi Olimpici. Però, se dovesse arrivare il trofeo, in Spagna potrebbe nascere qualcosa di importante.

FRANCIA: A dire il vero, non importa a nessuno. Sono due belle partite e una specie di Confederations Cup leggera. Niente di più.

BELGIO: La Nations League ricopre un ruolo marginale rispetto alle altre competizioni internazionali, ma una vittoria potrebbe cambiare tutto.

