Sarà il Belgio la quarta qualificata alle Final Four di Nations League: dopo Francia, Spagna e Italia, infatti, i Diavoli Rossi strappano il pass per la fase finale della competizione grazie alla vittoria nello scontro diretto per il vertice del gruppo 2 contro la Danimarca. Pirotecnico 4-2 che porta il marchio indelebile di Romelu Lukaku, autore di una doppietta. Apre le marcature Tielemans dopo 3 minuti, poco dopo il quarto d'ora, poi, arriva il pareggio danese firmato Wind. La ripresa si apre con la doppietta dell'attaccante nerazzurro che mette in cassaforte il primo posto nel girone per il suo Belgio, con l'autogol di Chadli che riapre la partita solamente per pochi secondi, prima, cioè, che De Bruyne chiuda una volta per tutte la sfida col gol del definitivo 4-2.