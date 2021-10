Romelu Lukaku quasi certamente non sarà della partita contro l'Italia. L'attaccante belga, infatti, in mattinata non si è allenato con il resto della squadra e la stampa della sua nazione sostiene che non scenderà in campo contro gli Azzurri. Al suo posto dovrebbe essere schierato Michy Batshuayi.

I Diavoli Rossi perdono dunque altri pezzi: Eden Hazard e Thomas Foket sono già tornati a casa e in generale da parte di molti non c'è grande entusiasmo all'idea di dover disputare questa sfida, che non assegnerà alcuna onorificenza ma sarà utile per questioni di ranking. Si attende comunque la conferenza del ct Roberto Martinez per avere la conferma definitiva.

