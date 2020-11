Romania-Norvegia non si gioca. L'Uefa ha annunciato che la partita di Nations League in programma domenica è stata annullata dopo che le autorità norvegesi hanno deciso di vietare il viaggio della nazionale a Bucarest a causa di un caso di Covid. Il difensore Omar Elabdellaoui, che gioca nel Galatasaray, è risultato positivo al coronavirus e il ministro della Salute ha invitato la Federazione a rispettare le regole di quarantena, che raccomandano l'isolamento. "Se la Federcalcio sceglie di operare in una zona grigia legale, e in particolare di minare uno degli strumenti più importanti a nostra disposizione per far fronte alla pandemia, che è quello della quarantena dopo un contatto con una persona infetta, allora reagirò con forza", ha detto Bent Hoeie alla tv pubblica NRK.