Serata di sorprese in Nations League. La Spagna di Luis Enrique perde in Ucraina, contro la selezione allenata dall'ex leggenda rossonera Andrij Shevchenko. Decisivo il gol di Tsygankov al 76' bravo a battere De Gea in uscita. La Germania, reduce dalla prima vittoria nella competizione proprio contro gli ucraini, non ne approfitta pareggiando in un clamoroso 3-3 contro il fanalino di coda Svizzera: doppietta di Gavranovic e reti di Freuler, Werner, Havertz (questi ultimi autori anche di un assist a testa) e Gnabry. Tutto in gioco per il primo posto, dunque, nel gruppo 4 della Lega A.