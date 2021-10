È stato di gran lunga il giocatore più utilizzato nella stagione 2020-2021. Da Koeman al Barcellona, dal ct Luis Enrique nella Nazionale spagnola, dal ct Luis de la Fuente alle Olimpiadi, ma non solo., ok i 18 anni, ha corso di qui e di là in tutto il mondo prendendosi delle “ferie” solo nella precedente pausa per Nazionali . L'ex Las Palmas era stato ovviamente convocato da Luis Enrique per la Final Four di Nations League , ma il classe 2002 ha avuto un riacutizzarsi del risentimento muscolare avuto già due settimane fa nel match di Champions contro il Bayern.