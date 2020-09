Succede di tutto allo stadio Laugardalsvollur di Reykjavik dove l'Inghilterra batte 1-0 i padroni di casa dell'Islanda. Rimasti in dieci per l'espulsione di Walker al 71', gli uomini di Southgate passano in vantaggio al 90' grazie a un rigore trasformato da Sterling. In pieno recupero c'è un penalty anche per gli islandesi, sul dischetto va Bjarnason che però calcia alto. Primi tre punti per il Belgio che si impone 2-0 in Danimarca: Dries Mertens confeziona l'assist per il gol di Denayer al 9', poi si mette in proprio e firma il gol che chiude il match al 77'.