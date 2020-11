Non il modo migliore per festeggiare un record. Sergio Ramos ha superato Gianluigi Buffon in una graduatoria davvero speciale. In Svizzera-Spagna, il difensore del Real Madrid è, infatti, salito a quota 177 presenze con la Roja diventando il giocatore europeo con più partite disputate con la propria nazionale. Inoltre, l’iberico è al sesto posto nella classifica assoluta di giocatori con più gare internazionali: il 34enne può concretamente puntare al primo posto, attualmente di Ahmed Hassan, che ha vestito 184 volte la maglia dell’Egitto. A seguire troviamo Suarez del Messico, Hossam Hassan (Egitto), Al Mutawa (Kuwait) e Al Deayea (Arabia Saudita). Detto questo, però, contro i rossocrociati Ramos ha fallito ben due calci di rigore condannando la Roja al pareggio per 1-1 (rete dell'atalantino Remo Freuler al 26' e gol in extemis di Moreno all'89'). La Spagna ha fallito due rigori nella stessa partita per la prima volta nella sua storia di 100 anni. Di record in record. La Roja dipende comunque da se stessa nell'ultima giornata: battendo la Germania a Siviglia sarà nella final four.