Quando in Italia viene nominato il nome di Frank De Boer, la mente di tutti gli appassionati vola all'indietro verso il 2016-2017, quando l'ex difensore dell'Ajax era seduto sulla panchina dell'Inter. Purtroppo per Frank, i ricordi dei tifosi interisti - e di tutti i followers della Serie A - non sono propriamente un boquet di sorrisi. De Boer ha allenato per 14 partite, perdendone esattamente la metà e vincendone solo 5. Un viaggio durato 84 giorni - quattro in più di quelli utilizzati da Philead Fogg e Passepartout per girare il mondo - e terminato come il più brusco dei divorzi. Di lui si ricorda soprattutto la sconfitta contro l'Hapoel Beer Sheva, e la quantità assolutamente industriale di giocatori con cui sono nate tensioni: da Brozovic a Kondogbia, passando per Gabigol e Felipe Melo. Un periodo nero, che l'attuale CT dell'Olanda non è riuscito a mettersi alle spalle fino in fondo.

Le critiche di oggi

Oggi, appunto, è l'allenatore degli Oranje, ma la partenza della sua nuova avventura profuma tristemente di passato. Nelle prima uscita ufficiale ha perso un'amichevole contro il Messico, mentre in Nations League ha conquistato un punto nel pareggio a reti inviolate contro la Bosnia. I media nazionali non sono rimasti particolarmente colpiti dal gioco olandese, tanto da rivolgere critiche pesanti verso Frank.

“La partita, fatta eccezione degli ultimi 15 minuti, ha fatto male agli occhi: la squadra era spenta come prima dell’arrivo di Koeman nel 2018”, scrive il Telegraaf.

Ancora più pesante il Volkskrant, che scrive: “E’ stata una partita di logoramento, davvero. L’Olanda a Zenica ha fatto una prestazione di quindici minuti di orrore e quindici minuti buoni. E’ stata impotente, perdeva palloni, c’era mancanza di ritmo e di un’azione individuale. Quello di De Boer è un pasticcio di punti che vengono persi costantemente”.

"Questa volta sarà diverso"

Parole pesanti, che aumentano la pressione sulla formazione che stasera affronterà gli azzurri. Martedì De Boer ha parlato in conferenza stampa, promettendo un'Olanda diversa rispetto a quella vista il 7 settembre contro l'Italia: "Questa volta sarà diverso. Dobbiamo essere più preparati, giocare quando abbiamo il pallone, vincere le sfide a metà campo. La Final Four? Abbiamo quattro punti, l'Italia cinque, tutto può cambiare".

Nel match d'andata fu un dominio azzurro, in cui De Boer (che non era ancora in panchina) ha riconosciuto i meriti di Mancini: "Ci hanno messo sotto per 70 minuti. L'Italia ha giocato una partita di livello, noi eravamo sempre in ritardo, dovremo pressare di più.

Mi piace molto, sono impressionato da come giocano. Hanno 4-5 giocatori offensivi ogni volta, giocano con tre dietro con D'Ambrosio, Chiellini e Bonucci. Jorginho, Locatelli possono tenere il pallore e controllare il gioco. Davanti corrono, con centravanti Immobile. Mi piace tutta la squadra. Mancini? Ha allenato grandi squadre, è rispettato".

De Boer e l'Olanda

Come mai un allenatore criticato come De Boer è arrivato sulla panchina dell'Olanda? Sicuramente l'Olanda è una delle nazionali più talentuose del circuito mondiale. Con giocatori come de Jong, van de Beek, van Dijk, de Ligt, de Virj, Depay e Wijnaldum, il talento quasi straborda. Proprio per questo motivo viene da chiedersi come mai sia stata affidata proprio a De Boer, un allenatore che in Premier non hanno esistato a definire come uno "worst ever", peggiori di sempre, dopo il secondo esonero consecutivo - in carriera - con il Crystal Palace. Nel club londinese, Frank, fece addirittura peggio rispetto a Milano: 5 partite totali, 4 sconfitte e 0 gol segnati in campionato.

A dirla tutta, la nomina di De Boer è nata un po' per caso. Il progetto olandese era costruito intorno a Ronald Koeman, un allenatore di buona esperienza che stava oliando i meccanismi di questo nuovo ciclo di grandi giocatori. Però, dopo l'irrinunciabile offerta del Barcellona, Koeman ha preferito trasferirsi in Spagna e lasciare il ruolo vacante. Dopo l'interregno di Lodeweges, ecco la nomina di De Boer. L'ex Inter, ora, ha un compito molto difficile. Non deve tradire le aspettative di un popolo che, come quello italiano, ha vissuto l'ultimo mondiale senza poter tifare, e che crede fortemente nella nuova nidiata di giocatori.

Che Olanda è questa?

Dopo le prime tre partite, in cui sono arrivati 4 punti, una domanda è sorta spontanea intorno alla nuova nazionale olandese: ma i tulipani sono davvero così forti? Il pensiero comune, come scritto sopra, è proprio quello di una squadra capace di vincere contro chiunque. Una quantità di talento enorme, che potrebbe giocarsela anche con chi all'ultimo mondiale c'era, ed ha recitato da protagonista. Però poi, nel concreto, sembra che a questo mostro imbattibile manchi qualcosa, o forse più di qualcosa.

Nelle ultime 2 uscite, ovvero le prime di De Boer, la nazionale ha schierato un 4-2-3-1 con diversi cambiamenti all'interno del proprio schieramento. La difesa ha fatto affidamento sulla propria linea a 4, un'idea che stava perseguendo anche Koeman dopo aver perlustrato la difesa a tre. Cillesen o Krul in porta, de Vrij e van Dijk come titolari e quattro terzini a giocarsi il posto. La mediana ha totalmente cambiato interpreti nel giro di 4 giorni, da Van de Beek-Koopmeiners a de Jong-de Roon. Così come ha cambiato pelle l'attacco. Wijnaldum è stato il trait d’union, ma intorno a lui hanno girato tutti. In amichevole contro il Messico hanno giocato Depay, Berghuis e Ryan Babel prima punta. Mentre nella Nations League contro la Bosnia, Malen e Promes hanno fatto gli esterni con Luuk de Jong, attaccante del Siviglia, nel ruolo di prima punta.

Contro la Bosnia si è vista una squadra molto più abile a controllare il pallone rispetto all'uscita contro il Messico. Gli olandesi hanno dominato il possesso, doppiando gli slavi per numero di passaggi completati, passaggi riusciti, tiri e grandi occasioni create. È mancato solo il gol, che indubbiamente sposta la discussione sul reparto offensivo degli Oranje.

Una nazionale completa?

Senza voler scomodare le formazioni degli anni '70, o quelle degli anni '90-'00, a questa nazionale manca un reparto offensivo degno del resto del collettivo. Luuk de Jong ha fatto vedere di saper segnare, ma spesso e volentieri ad un livello inferiore rispetto a quello che richiede una nazionale. Per Ryan Babel il discorso è più o meno simile, ma senza gol. Oltre a non essere mai stato un goleador devastante (10 gol in maglia Olanda), l'ex Liverpool non ha mai fatto il passo decisivo per diventare un giocatore di fama mondiale, e di certo non ci riuscirà sul finire della carriera.

Fatto salvo Georgino Wijnaldum, questa nazionale sembra aggrappata alla creatività offensiva di Memphis Depay, che però da solo non può sobbarcarsi tutto il lavoro in zona gol. A questa squadra, oltre che stabilità, serve un salto di qualità del proprio reparto offensivo, perché solo così riuscirà a compiere il salto di qualità.

Per la partita di stasera De Boer potrebbe cambiare ancora, affidandosi a Babel e Luuk de Jong insieme, supportati da Depay e una mediana composta da Wijnaldum, de Jong e van de Beek. Questi continui esperimenti rendono perfettamente l'idea di un allenatore non ancora "in controllo" della sua squadra, ma alla ricerca del miglior schieramento possibile.

Servirà tempo, ma l'Olanda deve crescere per arrivare ad Euro2021 e giocarsi le proprie chance di vittoria.

