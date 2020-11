Romania-Norvegia come Juventus-Napoli: 3-0 a tavolino a causa della mancata presenza della squadra ospite. E' stata questa la decisione presa nelle ultime ore dalla UEFA in relazione alla sfida che si sarebbe dovuta tenere a Bucarest lo scorso 15 novembre. Nell'occasione, dopo la riscontrata positività del terzino norvegese Elabdellaoui, le autorità locali avevano deciso di vietare lo spostamento della Nazionale e, quindi, l'annullamento della sfida di Nations League. Nonostante l'indicazione arrivasse dalle stesse autorità, però, la UEFA ha deciso per la vittoria a tavolino in favore dei padroni di casa, dichiarando la Norviegia responsabile della mancata disputa della partita.