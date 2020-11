Anche uno 0-0 in casa contro la minuscola Gibilterra può essere un risultato storico in maniera positiva. San Marino, la cui storia calcistica è fatta per lo più di sconfitte, esulta. È, infatti, il secondo pareggio di fila in match ufficiali per i ragazzi di Varrella: nella loro storia non era mai successo di affrontare due gare consecutive senza perdere. Dopo lo 0-0 con il Liechtenstein dello scorso 14 ottobre (che aveva chiuso una serie negativa che durava da 40 partite), è arrivato un altro pari senza gol, contro Gibilterra, che ha permesso di aprire la prima striscia positiva. Per San Marino, brava a restare in piedi nonostante l'espulsione inflitta a Simoncini a inizio secondo tempo, è il secondo punto nel girone di Nations League.