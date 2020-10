Allarme rientrato. Dopo un pomeriggio di ansia, l'Italia di Mancini ritrova il sorriso. Stephan El Shaarawy , in un primo momento positivo ma "a bassa carica virale", in serata è risultato negativo, oltre che al test sierologico, anche al secondo tampone .

Come detto, giornata concitata in casa Azzurri. La conferenza stampa di Roberto Mancini , prevista inizialmente alle 18, e il successivo allenamento erano stati posticipati di un'ora e mezza dopo l'indiscrezione di due tamponi dall'esito incerto tra gli azzurri. Prima di cena la conferma della positività di El Shaarawy . L'ex giocatore di Milan e Roma, oggi allo Shanghai Shenhua, presentava una bassa carica virale ed era risultato negativo al test sierologico effettuato successivamente. Il medico della Nazionale Andrea Ferretti dava la notizia in conferenza stampa, anticipando la possibilità di una falsa positività, poi effettivamente confermata intorno alle 21.

L'Italia si trova a Bergamo, dove mercoledì sera è in programma la sfida di Nations League contro l'Olanda. In serata il gruppo ha effettuato la classifica rifinitura in forma individuale, con distanziamento, come previsto dal protocollo.