Si passa poi a parlare della situazione difficile che sta attraversando il calcio italiano, a causa del rischio di contagi, ma l'ex romanista non perde il sorriso: "Quando sono a Coverciano o a Parigi con la squadra mi sento molto sicuro, non sento la paura di avere il Covid, perché siamo sorvegliati. Poi dobbiamo essere bravi noi a fare una vita responsabile. In questi 10 mesi siamo stati bravi a ritrovarci subito e speriamo che non succeda nulla di strano da qui in avanti per preparare al meglio Europeo e qualificazioni al Mondiale. La partita a Bergamo? Abbiamo dato un esempio noi italiani, durante l'emergenza Covid, che è stato riconosciuto in tutto il mondo. Adesso dobbiamo dare il meglio per il calcio italiano. Quando cantiamo l'inno, sentendo solo noi, è come se cantassimo davvero per tutta una nazione. Avrà un significato straordinario".