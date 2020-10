Sono 34 i convocati di Roberto Mancini per il trittico di impegni che la sua Italia giocherà in una settimana tra amichevoli e Nations League. Si inizia mercoledì 7 ottobre con l'amichevole contro la Moldavia allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per un programma che proseguirà domenica 11 ottobre alla Energa Arena di Danzica contro la Polonia per la Nations League e si concluderà a Bergamo mercoledì 14 ottobre con la sfida di Nations League contro l'Olanda.

Come nelle precedenti convocazioni anche questa volta non manca una new entry: Marco Silvestri, 29enne portiere del sorprendente Verona di Ivan Juric, autore di due clean sheet nelle prime due giornate e autentico punto di forza della formazione scaligera. Si rivedono nell’elenco dei convocati dopo un assenza lunga due anni circa anche Angelo Ogbonna, Domenico Berardi e Manuel Lazzari. In stand-by i calciatori del Napoli, temporaneamente esclusi "in attesa di verificare gli sviluppi del quadro epidemiologico - spiega il comunicato della Figc - legato ai casi di positività da COVID-19 recentemente riscontrati" mentre Lorenzo Pellegrini raggiungerà invece il ritiro in base all’esito dell’intervento di rinoplastica al naso già programmato per lunedì.