Arrivano buone notizie dal ritiro di Coverciano dove è radunata la Nazionale italiana di Roberto Mancini, che si sta preparando in vista della ripresa agonistica. Venerdì 4 settembre a Firenze l'Italia ospiterà la Bosnia, nel primo match valido per la fase a gironi della Nations League, mentre lunedì 7 andrà ad Amsterdam per affrontare l’Olanda.

Ebbene, si può sorridere perché non vi sono casi positivi al Covid-19 nella rosa dei 35 giocatori convocati dal Mancio. Il tecnico, che per questo motivo non potrà contare su Tonali ed Emerson e deve attendere fino a lunedì prima di poter sapere se potrà disporre di Jorginho (attualmente in quarantena), ha avuto risposte confortanti dai test effettuati sulla rosa. Pertanto, almeno per questa ragione, si può guardare alla continuazione del percorso con ottimismo.