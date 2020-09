Le pagelle dell'Olanda

Jasper CILLESSEN 6 - Si vede piovere gli attaccanti azzurri da ogni parte, venendo spesso graziato. Crolla, senza colpe, al cospetto di Barella.

UEFA Nations League Zaniolo, ansia per l'infortunio: "Importante distorsione al ginocchio" UN' ORA FA

Hans HATEBOER 5 - Non spinge mai e in difesa soffre le pene dell'inferno con Spinazzola e Insigne. Del cavallo pazzo dell'Atalanta, questa sera, non c'è traccia (dal 70' Denzel DUMFRIES 6 - Porta freschezza sulla destra e nel finale è uno dei più insidiosi)

Joel VELTMAN 5 - L'anello debole della difesa olandese. Impacciato in disimpegno e tremebondo in marcatura, tanto che Immobile lo punta continuamente. Per non farsi mancare nulla, viene pure ammonito.

Virgil VAN DIJK 5,5 - Soffre pure lui le costanti avanzate azzurre verso la sua area. Mal posizionato sull'inserimento di Barella che vale la vittoria azzurra.

Nathan AKÉ 5 - Pagato 45 milioni dal Manchester City, non è un terzino di ruolo e si vede. In occasione del gol di Barella viene anticipato seccamente dal centrocampista interista (dall'81' Luuk DE JONG s.v.)

Marten DE ROON 5,5 - Si batte come sempre, ma corre a vuoto, faticando sia a costruire che a distruggere.

Frenkie DE JONG 6 - Nel primo tempo alza notevolmente il livello tecnico della manovra olandese. Classe, eleganza, sicurezza di sé. Nella ripresa, in controtendenza con il resto della squadra, cala.

Donny VAN DE BEEK 5,5 - Fresco di trasferimento al Manchester United, galleggia tra le linee senza incidere. Nella ripresa viene murato da Donnarumma, poi esce (dal 57' Steven BERGWIJN 5,5 - Partecipa agli assalti finali, ma senza emergere)

Georginio WIJNALDUM 6 - Uno dei più attivi anche nei momenti più complicati della gara. Ha una qualità superiore e, anche se a strappi, la mostra.

Memphis DEPAY 6 - Generoso e mai domo. Viene ben controllato, ma qualche grattacapo riesce comunque a crearlo. Nei secondi finali sfiora il pari in semirovesciata.

Quincy PROMES 5 - Poco da segnalare. Non incide praticamente mai, neppure quando Lodeweges rimescola le carte in attacco.

Ct Dwight LODEWEGES 5,5 - Non trova la quadratura del cerchio di fronte al dominio azzurro, anche se le sue modifiche di uomini e modulo qualche effetto lo sortiscono.

Nicolò Barella esulta dopo il gol - Olanda-Italia Nations League 2020-21 Credit Foto Getty Images

Le pagelle dell'Italia

Gianluigi DONNARUMMA 6,5 - Compie una sola parata, ma fondamentale: la sporcatura sopra la traversa del tiro scagliato da Van de Beek a inizio ripresa.

Danilo D'AMBROSIO 6,5 - Si limita alla fase di copertura, lasciando a Spinazzola il compito di difendere. E lo fa benissimo, al netto di un'ammonizione forse immeritata.

Leonardo BONUCCI 6,5 - Ritrova il "gemello" Bonucci e gioca una gara sicura, impreziosita da sventagliate sempre precise per avviare l'azione.

Giorgio CHIELLINI 7 - Torna a vestire la maglia dell'Italia dopo il pasticcio della distinta contro la Bosnia e dona sicurezza alla retroguardia azzurra. Praticamente insuperabile in chiusura. Bentornato.

Leonardo SPINAZZOLA 7 - Frecciarossa della fascia sinistra. Spinge continuamente, muovendosi di concerto con Insigne, e crea pericoli su pericoli. Gran partita.

Nicolò BARELLA 7 - Corre per quattro e si inserisce, come sempre. Magari non sarà sempre precisissimo, ma sa come lasciare il segno: suo il gol che regala all'Italia una vittoria prestigiosissima.

JORGINHO 7 - Sembra sempre fare le cose facili, ma in mezzo al campo è fondamentale. Dona ordine alla manovra, pulisce palloni sporchi, raramente è impreciso.

Manuel LOCATELLI 7 - Che esordio! Niente tremarella, niente timori: gioca con la personalità del veterano, inserendosi perfettamente in un contesto di squadra oliato. Promosso a pieni voti (dall'81' Bryan CRISTANTE s.v.)

Nicolò ZANIOLO 5,5 - Qualche pasticcio col pallone tra i piedi, una semirovesciata da pochi passi terminata alta. Poi, purtroppo, esce per infortunio (dal 42' Moise KEAN 6 - Rimpiazza bene Zaniolo, ma ha il demerito di non chiudere la partita)

Ciro IMMOBILE 6,5 - Non lascia il segno sotto porta, ma è perfetto nell'assist che manda in gol Barella. Fresco, vivace, quando punta l'uomo ha spesso la meglio.

Lorenzo INSIGNE 6,5 - Gli manca solo il gol, nonostante calci più volte verso la porta col suo celeberrimo destro a giro. Per il resto, domina la fascia sinistra assieme a Spinazzola (dal 90' Federico CHIESA s.v.)

Ct Roberto MANCINI 7 - Eccola, l'Italia di Mancini. Ben messa in campo, sempre alla ricerca del gioco. Anche contro avversari di pari livello, come si è capito ad Amsterdam.

La Top 11 della Serie A 2019-2020: da Immobile a Ronaldo alla sorpresa Kulusevski

UEFA Nations League Grande Italia in Olanda: 1-0 grazie a Barella, azzurri primi 2 ORE FA