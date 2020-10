Gianluigi DONNARUMMA 6 - Il classico spettatore non pagante, o quasi. A parte sbrigare l'ordinaria amministrazione, deve appoggiare in angolo solo una botta di Moder.

Alessandro FLORENZI 5,5 - Duetta in maniera un po' balbettante con Chiesa e in un paio di occasione si fa superare sulla propria fascia dagli avversari diretti.

Emerson PALMIERI 6 - Spinge spesso e volentieri, anche se non sempre con concretezza, e sfiora il gol. Bravo in copertura, con tanto di intervento fondamentale per negare il vantaggio a Lewandowski.

Nicolò BARELLA 5,5 - Serata no anche per lui, come per gran parte dell'Italia. Poca pericolosità negli inserimenti e poca precisione, a fronte di un movimento come al solito costante (dal 78' Manuel LOCATELLI s.v.)