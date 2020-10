Un mezzo passo indietro. Più nel gioco che nel risultato, uno 0-0 che in realtà può anche accontentare l'Italia, sempre prima nel gruppo 1 di Nations League. Ma il pareggio senza reti che la nazionale di Mancini raccoglie in Polonia è tutt'altro che entusiasmante: pochissima la lucidità offensiva e tantissimi gli errori tecnici, favoriti invero da un terreno di gioco ai limiti dell'inguardabile. Niente guizzo vincente in “zona Biraghi”, dunque, com'era accaduto un paio d'anni fa sempre in Polonia. Anzi, la palla gol più nitida capita nel primo tempo a Chiesa, che però spreca malamente a porta vuota. Lewandowski (ben contenuto da Bonucci e Acerbi) e compagni si limitano a distruggere il gioco azzurro, riuscendoci piuttosto bene, con qualche comparsata offensiva e un'occasione mancata nel finale dal neo granata Linetty. E alla fine si tengono un pari prezioso. Classifica: Italia 5, Olanda e Polonia 4, Bosnia 3. E mercoledì c'è una sfida di lusso: a Bergamo arrivano gli oranje, già superati ad Amsterdam a settembre.