" Cristiano Ronaldo si è allenato e sta molto meglio, si allenerà di nuovo e in linea di massima partirà per la Svezia con la squadra e poi prenderemo una decisione ". Con queste parole il commissario tecnico del Portogallo, Fernando Santos, fa il punto sulle condizioni di CR7, costretto a saltare l'esordio della sua Nazionale in Nations League a causa di un'infezione al piede destro causata con ogni probabilità dalla puntura di un'ape.

Aumentano quindi le possibilità di vedere Cristiano Ronaldo in campo nel prossimo impegno del Portogallo, fissato per martedì 8 settembre in Svezia. CR7 potrebbe quindi avere la chance di segnare il suo gol numero 100 in Nazionale: l'ultima rete del fuoriclasse della Juventus con la maglia del Portogallo risale al 17 novembre 2019 nel match vinto 2-0 in Lussemburgo e valido per le qualificazioni a Euro 2020.