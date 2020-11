Nello scontro diretto del gruppo 3 di Serie A di Nations League, gara aperta su tutti i fronti e molto divertente tra Portogallo e Francia. Al "da Luz" prevalgono però i transalpini di Deschamps, che grazie a un tap in di Kanté al 53' sull'incertezza di Rui Patricio, volano a 13 punti in semifinale a una giornata dal termine. Il Portogallo resta a quota 10. La Svezia, invece, batte 2-1 (coi gol di Dejan Kulusevski e Marcus Danielson, autore anche di un'autorete) e aggancia a 3 la Croazia nella corsa per non retrocedere nella "Lega B".

Cristiano Ronaldo devant Lucas Hernandez lors du match de Ligue des nations entre le Portugal et la France, le 14 novermbre 2020 à Lisbonne. Credit Foto Getty Images

Il tabellino

PORTOGALLO-FRANCIA 0-1

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio voto 5; João Cancelo 5.5, Fonte 6.5, Ruben Dias 6, Guerreiro 6; Danilo Pereira 6 (85' Sergio Oliveira sv), Bruno Fernandes 6 (72' João Moutinho 6.5), William Carvalho 5.5 (56' Jota 5.5); João Félix 6.5 (85' Paulinho sv), Cristiano Ronaldo 6.5, Bernardo Silva 6 (72' Trincão 5.5). Ct: Fernando Santos 6.

Francia (4-3-3): Lloris voto 7; Pavard 6, Varane 6, Kimpembe 6, Hernandez 7; Rabiot 6.5, Kanté 7.5, Pogba 6; Coman 6 (59' Thuram 6), Martial 5.5 (78' Giroud 6), Griezmann 7. Ct Deschamps 7.

Arbitro: Tobias Stieler (Germania).

Gol: 53' Kanté (F).

Assist: -

Note - Recupero: 1+4. Ammoniti: Danilo Pereira, Lloris., Kanté, Hernandez.

Lucas Hernandez (L) vies with João Cancelo Credit Foto Getty Images

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

6' - POTENTE CONCLUSIONE IN VELOCITA' DI CRISTIANO RONALDO! Bella triangolazione con João Félix: Lloris respinge la sfera con attenzione.

Portogallo-Francia, Nations League 14 novembre 2020: Cristiano Ronaldo e Raphaël Varane (Getty Images) Credit Foto Getty Images

10' - COMAN! La risposta della Francia: l'attaccante del Bayern punta l'avversario, entra in area e libera il destro: Rui Patricio respinge in corner!

12' - MARTIAL! Straordinario filtrante di Griezmann per l'attaccante del Manchester United, il cui tocco in porto viene respinto coi piedi da Rui Patricio in uscita!

18' - RABIOT! Colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo: palla fuori di pochissimo!

30' - TRAVERSA DI MARTIAL SU SCHEMA DA PUNIZIONE! Sul calcio di punizione dai 25 metri, Griezman, invece di tirare, crossa morbido sul secondo palo per Hernandez: sponda aerea al centro e acrobazia di Rabiot, deviata sul legno alto dalla testa di Martial!

42' - RUI PATRICIO SU MARTIAL! Gran palla dalla sinistra di Lucas Hernandez per l'attaccante del Manchester United, la cui scivolata in area piccola viene incredibilmente respinta dal portiere portoghese!

45' - CRISTIANO RONALDO! Colpo di testa che sfiora la traversa sugli sviluppi di un corner: torna pericolosissimo il Portogallo!

53' - GOL DELLA FRANCIA CON KANTE! Rabiot combina bene con Griezmann e calcia in porta con un mancino rasoterra: Rui Patricio non trattiene e, sul tap in, arriva il tocco vincente del centrocampista del Chelsea! E' 0-1!

N'Golo Kanté (France) scored a goal against Portugal / Nations League Credit Foto Getty Images

60' - DOPPIA CHANCE PER IL PORTOGALLO! Prima Lloris para all'angolino una bomba da fuori di Bruno Fernandes, poi viene graziato dal palo su colpo di testa da due passi di José Fonte!

75' - JOÃO MOUTINHO! Destro velenoso da fuori su appoggio di Cristiano Ronaldo: palla diretta all'incrocio dei pali e straordinariamente respinta, con la mano di richiamo, da un grande Lloris!

Il migliore

Kanté. Recupera ogni pallone possibile e immagine. Ed è presente anche quando, da due passi, c'è da spedire la Francia alle semifinali di Nations League. Inesauribile.

Kanté (France) face au Portugal Credit Foto Getty Images

Il peggiore

Rui Patricio. Bene su Martial nel primo tempo, ma la sua incertezza sul tiro di Rabiot al 53', costa la sconfitta del suo Portogallo.

Il momento social

Cristiano Ronaldo e la sua bestia nera, la Francia: in 6 disputati incontri coi transalpini, neanche un gol.

