165 partite, 100 gol in Nazionale: l'ultimo, con una punizione capolavoro a superare la barriera e infilarsi nel "sette" contro la Svezia di Kulusevski. Cristiano Ronaldo cancella l'ennesimo record , scrive un altro capitolo della sua sfolgorante storia. Nel modo più roboante possibile.

L'asso portogese della Juventus diventa così il secondo calciatore della storia a superare quota 100 gol in Nazionale dopo l'iraniano più forte di sempre, il "mitico" Ali Daei (109 gol con la sua selezione, primo marcatore di sempre in questa speciale classifica). Il primo calciatore europeo a infrangere tale spaventosa barriera. Infinito CR7. Non soddisfatto, il fenomeno di Funchal ha timbrato la doppietta personae contro la Svezia agguantando quota 101 con fantastico destro a giro, ancora all'incrocio dei pali!