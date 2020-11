Gioire da casa, godersi i progressi dei suoi ragazzi con il primato in Nations League e poco più. Roberto Mancini, anche all'indomani della bellissima vittoria contro la Polonia, ha ricevuto una doccia fredda. L'esito del test molecolare effettuato ieri dice che il CT azzurro è ancora positivo al covid-19. Pur senza presentare sintomi, il "Mancio" vede prolungarsi il periodo di quarantena forzata. Impossibile per lui raggiungere il ritiro di Coverciano, dove è radunata la Nazionale, rientrata da Reggio Emilia nella notte, ma soprattutto partire domattina per Sarajevo, dov'è in programma l'ultima partita di Nations League contro la Bosnia.