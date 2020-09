La sconfitta contro la Francia all'esordio in Nations League ha scatenato un vero e proprio putiferio in casa Svezia. Il caso nasce dalle dichiarazioni di Dejan Kulusevski che, rimasto inizialmente in panchina contro i Bleus ed entrato in campo solamente al 70', ai microfoni di Aftonbladet a fine partita ha raccontato di essere "rimasto scioccato" dalla decisione del ct Janne Andersson.

E a rincarare la dose con un carico da 90 è arrivato anche un tweet al veleno di Zlatan Ibrahimovic: "Che fot...o scherzo! Un'altra prova. Persone incompetenti nelle posizioni sbagliate che soffocano il calcio svedese". Andersson non viene citato espressamente da Ibra, ma il riferimento a lui è piuttosto chiaro considerato che a corredo del post c'è un articolo di Aftonbladet con tanto di foto del tecnico e di Kuluseveski. Più chiaro di così...

Kulusevski: "Scioccato dalla panchina"

Dejan Kulusevski, nel post partita di Svezia-Francia non aveva usato troppi giri di parole: "La panchina? Sono rimasto scioccato. In allenamento era andato tutto molto bene, ma sfortunatamente il calcio è anche questo. Purtroppo non ho avuto la possibilità di incidere sull'incontro, è una sensazione strana ma rispetto la decisione dell'allenatore. Spero di giocare dall'inizio la prossima partita (martedì contro il Portogallo, ndr)".

Il ct Andersson: "Kulusevski? Non mi sembrava scioccato"

Dal canto suo il commissario tecnico della Svezia cerca di smussare le parole di Kulusevski e di spegnere la polemica: "Non ci ho ancora parlato direttamente, ma se ha usato queste parole allora vuol dire che si sente realmente così. A me non è sembrato particolarmente scioccato, si è allenato bene come molti dei suoi compagni. Vedremo se col Portogallo potrà giocare di più. Ha qualità enormi e crescerà ancora".

