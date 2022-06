Calcio

Barella verso Italia-Ungheria: "Con la Macedonia del Nord dovevamo vincere 4-0, dispiace"

NATIONS LEAGUE - Il centrocampista dell'Inter e della Nazionale azzurra parla alla vigilia della sfida di Cesena contro l'Ungheria: "La non qualificazione al Mondiale dipende da un girone in cui abbiamo dominato tutte le partite, ma ci sono stati episodi che non ci sono girati a favore. Ma vuol dire che non meritavamo di andare. Cercheremo di fare di tutto per andare al prossimo".

00:01:13, 9 minuti fa