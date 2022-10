La mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali in Qatar ha anestetizzato i sentimenti dei tifosi almeno fino a quando il trofeo non verrà assegnato il prossimo 18 dicembre, forse. Per questo motivo, così come non ha scaldato i nostri cuori la qualificazione alla Final Four di Nations League, sarà ancor meno rilevante il fatto che gli Azzurri abbiano scalato una posizione nel Ranking FIFA.

Per la classifica di rendimento del massimo organo del calcio mondiale, l’Italia è salita al sesto posto, scavalcando la Spagna di Luis Enrique. Un sorpasso che sa di beffa visto che, almeno sulla carta, l’Italia si trovi ampiamente tra le 10 Nazionali più forti del Globo.

NAZIONALE PUNTI Brasile 1841,3 Belgio 1816,71 Argentina 1773,88 Francia 1759,78 Inghilterra 1728,47 ITALIA 1726,14 Spagna 1715,22 Olanda 1694,51 Portogallo 1676,56 Danimarca 1666,57

Restano inalterate le altre posizioni con Brasile sempre in testa, seguito dal Belgio e Argentina. I campioni del Mondo in carica della Francia e l’Inghilterra (sconfitta in finale dell’Europeo e retorcessa in Nations League) davanti alla selezione di Roberto Mancini e poi Olanda, Portogallo e Danimarca a completare le prime dieci posizioni.

